Haase en Bertens dinsdag in actie in Rosmalen

Schippers moet mindere tijden accepteren: Beetje tegen mijn natuur

11 juni Dafne Schippers was vandaag vooral blij met de overwinning op de 100 meter bij de FBK Games. ,,Want dat was hier het belangrijkste. Ik wil voor eigen publiek altijd winnen’’, zei de Utrechtse atlete, die genoegen moest nemen met een matige 11,08.