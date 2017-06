Haase treft Spanjaard Ferrer in Halle

Robin Haase treft komende week op het grastoernooi van Halle de gelouterde Spanjaard David Ferrer. De dertigjarige Hagenaar werd vandaag bij de loting voor het Gerry Weber Open in de eerste ronde gekoppeld aan de huidige nummer 38 van de wereld, die ooit de derde plaats innam. Haase vloog er afgelopen week in Rosmalen al in de eerste ronde uit.