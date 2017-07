Halep stoomt door naar vierde ronde Wimbledon

Halep, die vorige maand op Roland Garros in Parijs de finale haalde, kwam in de eerste set eerst nog op een achterstand (1-3). Ze wist in de vijfde game op de service van Peng de schade echter meteen te herstellen, waarna ze in de negende game opnieuw een breekpunt benutte (5-4). Op eigen service stelde Halep de winst veilig in de eerste set.

In de tweede set leverde eerst Peng in de zevende game en daarna Halep in de achtste game haar service in. In de onvermijdelijke tiebreak liet de Chinese speelster op 5-6 een setpoint liggen. Op haar tweede matchpoint sloeg Halep wel toe.