Heitinga coach hoogste juniorenteam Ajax

De oud-verdediger van Ajax en Oranje neemt die functie over van Aron Winter, die waarschijnlijk assistent wordt van Keizer bij de hoofdmacht. De Amsterdamse club liet zaterdag weten in gesprek te zijn met Winter over de invulling van zijn rol in het komende seizoen. Keizer schuift na een jaar bij Jong Ajax door naar het eerste elftal, waar hij de vertrokken Peter Bosz opvolgt.