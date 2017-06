Henk Goor in Duitsland aan de slag na leegloop bij Devoko

In december werd Goor gepolst door de Duitse club met de vraag of hij het eerste mannenteam onder zijn hoede wilde nemen. "Ze deden een hele goede aanbieding waarna ik vanaf dat moment een tijdje heb overwogen om het wel of niet te gaan doen", blikt Goor terug. Na een goed gesprek met onder meer voorzitter Inge Oude Nijeweme van Devoko besluit Goor in Denekamp te blijven. "We zagen voldoende mogelijkheden om het team in de Topdivisie te houden. Het zou moeilijk worden, maar er waren kansen. Daarnaast kregen we er in de persoon van Mayke Schutte een goede spelverdeelster bij."