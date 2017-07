Horner: Sainz zou niet eens in de Formule 1 rijden zonder Red Bull

Weening kroont zich tot Glocknerkönig in Oostenrijk

16:50 Pieter Weening heeft zich laten zien in de vijfde etappe van de Ronde van Oostenrijk, een zware bergrit over vier cols. De 36-jarige Fries zat lang in de kopgroep, maar moest uiteindelijk de Australiër Ben O'Connor en Riccardo Zoidl uit Oostenrijk laten gaan. De 21-jarige O'Connor pakte de winst in Sankt Johann Alpendorf, Weening kwam als derde over de streep.