Is dit de toekomst? Roberto Carlos draagt bodycam tijdens benefiet

Vroomshoopse wielrenners fietsen in 24 uur van Parijs weer naar huis

16:49 VROOMSHOOP - 625 kilometer is het, van Parijs naar Vroomshoop. Een afstand die met de auto al ver is, laat staan met de fiets. Maar dat deert 28 wielrenners uit Vroomshoop niet. Vrijdag om 9.00 uur fietsen ze in Frankrijk weg, zaterdag om 14.00 uur willen ze weer bij café Kremer zijn.