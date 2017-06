Jordi Cruijff wil niets zeggen over vermeend aanbod Barça

BWO promoveert en stuurt Stevo naar herkansing

20:41 GEESTEREN – In een nacompetitiethriller is BWO gepromoveerd naar de eerste klasse van het zondagvoetbal. In Geesteren eindigde het duel met Stevo in 2-1. Die overwinning was voor Stevo niet voldoende om de 2-0 nederlaag van vorige week recht te zetten. Hierdoor is de ploeg uit Geesteren veroordeeld tot de herkansing. Daarin is uitgerekend naaste buurman TVC’28 de tegenstander.