Kerkhove als ‘lucky loser’ toch in actie op Wimbledon

Gelijkspel voor FC Twente tegen Deense profclub

4 juli VRIEZENVEEN – FC Twente heeft dinsdagavond in Vriezenveen met 1-1 gelijkgespeeld tegen FC Nordsjaelland. Net als in het eerste duel bij GFC (0-8) opende Dylan George de score. De Denen, die al langer in voorbereiding zijn, kwamen na rust echter langszij.