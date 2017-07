Kerkhove uitgeschakeld in vrouwendubbel

Tennisster Lesley Kerkhove is er vandaag niet in geslaagd de volgende ronde te bereiken van het dubbelspel op Wimbledon. Met haar Wit-Russische partner Lidzija Marozava was ze net niet opgewassen tegen het vrouwenkoppel Timea Babos/Andrea Hlavackova. Het Roemeens/Tsjechische duo, als vierde geplaatst, was in de tweede ronde in drie sets te sterk: 6-2 5-7 6-4.