Kiki Bertens geeft geblesseerd op in Mallorca

Na de nederlaag van vorige week in de eerste ronde in Rosmalen, tegen Andrea Petkovic, moest de tennisster uit Wateringen vanmiddag geblesseerd opgeven in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Mallorca tegen Sabine Lisicki. De als vijfde geplaatste Bertens liep in de tweede set een enkelblessure op, won die set nog wel (6-3), maar gaf vervolgens op tegen de Duitse, die na lang blessureleed pas haar eerste wedstrijd van 2017 afwerkte. De Duitse had de eerste set met 6-2 gewonnen.



In de zesde game van de tweede set ging Bertens door haar enkel. Na een blessurebehandeling van een kleine tien minuten hervatte ze de de partij nog wel. Ze won zelfs de tweede set (6-3), maar besloot na overleg met coach Raemon Sluiter de strijd te staken. De nummer 25 van de wereld wil haar voorbereiding op Wimbledon niet extra verstoren. Het Grand Slam-toernooi in Londen begint op 3 juli.