Kittel oppermachtig naar sprintzege in Luik

De vlucht van de dag vertrok al snel: Taylor Phinney ging op pad met de Fransen Thomas Boudat, Yoann Offredo en Laurent Pichon. De Amerikaan sprokkelde onderweg de twee bergpunten en start morgen in de bolletjestrui.



Onderweg naar Luik gaf al een derde renner op in deze Tour: Luke Durbridge viel gisteren ook in de tijdrit en bezeerde zich aan de enkel. Hij ging vanmorgen nog van start maar gaf er al snel de brui aan.



De sprintersploegen hielden de vier leiders in het vizier. Hoger dan 3'30" werd de voorsprong niet. Net als gisteren waren de weergoden de renners niet gunstig gezind: het regende het grootste deel van de dag. Er was opschudding toen er vooraan in het peloton enkele renners tegen de vlakte gingen. Voorname slachtoffers waren Tourfavorieten Chris Froome en Romain Bardet. Ook sprinter Nacer Bouhanni lag op de grond. Ze sloten, zonder grote schade, weer aan.



Met nog zeven kilometer te gaan werden de treintjes op de rails gezet. Ondertussen waren Phinney en Offredo samen op avontuur gegaan. Hun voorsprong bedroeg op dat moment nog 37 seconden. De Fransman kreeg, niet verrassend, de prijs voor de strijdlust van de jury.



Op een kilometer van de streep was het avontuur van de twee vluchters voorbij. De laatste paar honderd meter was Marcel Kittel nergens te zien en leek Sonny Colbrelli op weg naar winst. Als een duiveltje uit een doosje schoot de sterke Duitser alles en iedereen voorbij en snelde naar ritwinst.