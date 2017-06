Kruijswijk richt zich op tweede positie in Ronde van Zwitserland

Kruijswijk eindigde als vijfde, met ruim een minuut achterstand op Spilak. In het algemeen klassement staat hij nu derde. Het verschil met Spilak bedraagt 1.05 minuten. De Sloveen rijdt normaal gesproken ook een betere tijdrit dan de Nederlander. De Ronde van Zwitserland eindigt zondag met een race tegen de klok van bijna dertig kilometer.

,,Je hoopt stiekem dat hij een heel goede dag heeft en misschien wel de gele leiderstrui kan pakken”, zei ploegleider Addy Engels van Team LottoNL-Jumbo aan de finish. ,,Maar dat zat er niet in. De klim was super eerlijk en Spilak was de sterkste. Als Steven een goede tijdrit rijdt, ligt plek twee binnen de mogelijkheden.''