Kruijswijk: Tweede plaats moet haalbaar zijn met goede tijdrit

Even losfietsen was na de door Peter Sagan gewonnen achtste etappe in en rond Schaffhausen niet eens nodig. ,,Dat heb ik de laatste tien kilometer al kunnen doen", meldde Steven Kruijswijk monter.

Om extreem nerveuze situaties en eventuele valpartijen te voorkomen had de organisatie van de Ronde van Zwitserland namelijk besloten de doorkomst bij het ingaan van de laatste ronde als uitgangspunt te nemen. ,,Dat was wel fijn. Daardoor heb ik het laatste rondje niet zo hoeven stressen."

Natuurlijk was een verrassingsaanval op leider Simon Spilak nog even door zijn hoofd geschoten, zei Steven Kruijswijk. ,,Maar dan fiets je nergens naar toe", zei de nummer 3 uit het klassement.

,,De ploeg van Spilak is sterk en dan zou je ook nog moeten opboksen tegen de ploegen van Sagan, Matthews en Degenkolb. Want die willen sprinten. Nee, dat had geen zin. Het zal in de tijdrit moeten gebeuren, maar normaal gesproken ga ik daar niet meer een minuut op Spilak terugpakken. De tweede plaats moet wel haalbaar zijn als ik een goede dag heb."