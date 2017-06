Kwartfinale is eindstation voor Rus in Rosmalen

De Nederlandse tennisster, die een wildcard kreeg voor deelname aan het Ricoh Open, begon goed aan het eerste duel op het centre court van Rosmalen. De nummer 183 van de wereld ging mee in het spel van Vichljantseva (74e op de WTA-ranking). Op 3-4 moest Rus echter de eerste break incasseren. Alhoewel ze nog kansen kreeg op een 'rebreak' was het toch de twintigjarige Russin die de eerste set won.

Het verzet was gebroken en prompt leverde Rus ook haar eerste twee servicegames van de tweede set in. Bij een achterstand van 4-0 won ze weer haar servicegames maar de Vichljantseva deed hetzelfde.

Rus kwam bij het Ricoh Open wel voor het eerst sinds juli 2013 verder dan de eerste ronde van een WTA-toernooi. Net als destijds in Bad Gastein zijn de kwartfinales het eindstation voor de 26-jarige Delftse. In de eerste ronde versloeg Rus nog knap de Hongaarse Timea Babos (36e op de wereldranglijst). Daarna rekende ze af met de Tsjechische qualifier Andrea Hlavackova, die terug te vinden is op plek 531 van de WTA-ranking.

Met Rus is de laatste van drie Nederlandse tennissters uitgeschakeld in het vrouwenschema in Rosmalen. Kiki Bertens verloor in de eerste ronde van de Duitse Andrea Petkovic. Richèl Hogenkamp lukte het niet om de Kroatische Ana Konjuh te verslaan in de tweede ronde.