LIVE: Dylan van Baarle vooraan, peloton controleert

160 km



Nuits-Saint-Georges is voor de eerste keer aankomstplaats in de Tour. Het was wel al twee keer aankomstplaats in Parijs-Nice. In 1977 was Freddy Maertens de snelste, in 2011 won Matthew Goss. De Australiër won enkele dagen later ook Milaan-Sanremo en is ondertussen gestopt.