LIVE: Eerste rit in lijn gemaakt voor sprinters

FC Twente eenvoudig langs GFC (8-0), Boere scoort twee keer

1 juli GOOR – Tom Boere heeft zijn debuut in het shirt van FC Twente zaterdag opgeluisterd met twee doelpunten. De spits, die overkwam van FC Oss en in Enschede de opvolger is van Enes Ünal, droeg daarmee bij in de 3-0 ruststand. FC Twente won de eerste oefenwedstrijd bij GFC met 8-0.