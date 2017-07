LIVE: Gesink sluit op lastige klim aan bij koplopers

84 km

Barguil en Pauwels hebben een minuut voorsprong. Tijd om ze even wat beter te leren kennen:



De 25-jarige Fransman Warren Barguil werd in 2013 prof bij Team Argos-Shimano en rijdt nu nog altijd bij opvolger Sunweb. In zijn eerste volledige jaar als prof won hij meteen twee ritten in de Ronde van Spanje. Het jaar erop werd hij 8ste in het eindklassement van de Spaanse grote ronde. De laatste jaren gaat het moeilijker bij Barguil.



De ervaren Serge Pauwels (33) werd in 2006 prof. In 2009 werd hij tweede in een Giro-rit, maar die won hij later na het uitsluiten van Leonardo Bertagnolli. Verder won Pauwels dit jaar een rit en het eindklassement in de Tour of Yorkshire. Vorig jaar werd hij tweede in een bergrit in de Tour, achter landgenoot Thomas de Gendt.