LIVE: Haase werkt break achterstand weg in set drie

FC Twente met Drommel en Boere

18:45 VRIEZENVEEN – Na Nick Hengelman en Jeffrey de Lange krijgt ook Joël Drommel speeltijd onder de lat bij FC Twente. De doelman kwam in het eerste oefenduel, uit bij GFC (0-8), niet in actie. Ook Tom Boere, die zaterdag bij zijn debuut twee keer scoorde, staat in de basis.