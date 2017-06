LIVE: Kan Verstappen ook in laatste vrije training stunten?

Welkom

Goedemorgen, welkom in dit liveblog van de GP van Azerbeidzjan. We nemen zodadelijk de derde en laatste vrije training in Bakoe onder de loep? Bij de eerste twee trainingen was Max Verstappen tot veler verbazing de snelste. Gaat hij ook vandaag als een kanonskogel over de baan? De training start om 12.00 uur, mis hier niets!