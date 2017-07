LIVE: Kiryienka mag dromen van geel, regen blijft

Gesink sterk én haalt Voeckler in

Robert Gesink was duidelijk tevreden na zijn tijdrit. Hij haalde Voeckler nog in. ,,Hij stond echt stil'', aldus Gesink met een lach tegen NOS. ,,Deze tijdrit was mooi, zeker met veel Nederlanders langs de kant.'' Of de klimmer nu tijd gaat verliezen zodat hij later voor ritzeges kan gaan? ,,Daar hebben we het nog niet over gehad.''