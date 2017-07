LIVE: Peloton houdt Van Baarle en co in vizier

136 km

We nemen de vier leiders even onder de loep:



Dylan van Baarle (Cannondale, 25 jaar) is deze Tour niet aan zijn proefstuk toe. Hij zat eergisteren ook al in de vlucht van de dag. De Nederlander liet zich dit jaar vooral opmerken in de Ronde van Vlaanderen, waarin hij vierde werd.



Maxime Bouet (Fortuneo, 30 jaar) rijdt zijn zesde Tour. Hij is er voor de eerste keer sinds 2013 weer bij. Bouet was als junior succesvol op de baan, waar hij nationaal kampioen in de achtervolging werd.



Ervaren rot Manuele Mori (UAE, 36 jaar) is bezig aan zijn 14de seizoen als prof. Echt indrukwekkend oogt zijn palmares niet: de laatste overwinning dateert van 10 jaar geleden toen de Italiaan de beste was in een wedstrijd in Japan.



Yohann Gène (Direct Énergie, 36) jaar is bezig aan zijn zevende Tour. De Fransman met roots in Guadeloupe maakte in 2011 zijn Tour-debuut en was er sindsdien elk jaar bij. Op zijn erelijst prijken heel wat ritzeges in La Tropicale Amissa Bongo, een wedstrijd in Gabon.