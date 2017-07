LIVE: Peloton schroeft tempo op, finale is in aantocht

166 km

Tijd om de drie leiders even onder de loep te nemen.



De Belg Frederik Backaert (Wanty, 27 jaar) zat al in de ontsnapping in de rit naar Longwy. Het is zijn eerste Tour de France.



Ook de Noor Vegard Laengen (UAE, 28 jaar) is een Tourdebutant. Hij won twee jaar geleden een etappe plus het eindklassement in de Ronde van de Elzas.



Fransman Perrig Quéméneur (Direct Energie, 33 jaar) rijdt zijn vierde Tour de France. Grote overwinningen heeft hij nog niet op zijn palmares. Twee jaar geleden reed hij een dag met het rode rugnummer van meest strijdlustige renner in de Tour.