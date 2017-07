LIVE: Ten Dam houdt kopgroep binnen bereik van peloton

158 km

In de kopgroep is een man een imposant wereldrecord aan het vestigen. Adam Hansen is bezig aan zijn 18de grote ronde op rij, waarvan hij de vorige 17 allemaal uitreed. Dat heeft nog nooit iemand deze Australiër van Lotto Soudal nagedaan. Niet eens iemand die in de buurt komt trouwens. Hansen is überhaupt de enige renner ooit die de drie grote rondes in één seizoen uitreed. En dat kunstje heeft hij dus al vijf jaar op rij geflikt.