LIVE: Van Keirsbulck nog net als eerste boven op klimmetje

142 km

Wie is deze 26-jarige Tourdebutant Van Keirsbulck, die in zijn eentje de vierde etappe kleurt? Zijn succesvolste jaar beleefde de renner van de bescheiden Wanty-ploeg in 2014 met een ritzege in de Eneco Tour en de eindwinst in de Driedaagse De Panne. Zijn donkerste dag dateert van de zomer van 2011 toen zijn vriendin voor zijn ogen verongelukte bij een verkeersongeval. Het wielrennen kreeg hij overigens met de paplepel ingegoten, want Van Keirsbulck is de kleinzoon van oud-wereldkampioen Benoni Beheyt.