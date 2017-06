Loubet soleert naar dagzege in Route du Sud

Hij was in de etappe van Villeveyrac naar Saint-Pons-de-Thomières al na 15 kilometer ontsnapt met twee andere renners en besloot in aanloop naar de slotklim alleen op avontuur te gaan. De renner van de bescheiden ploeg Armée de Terre slaagde met verve.

Wout Poels maakte zijn rentree in de Route du Sud en de 29-jarige wielrenner van Team Sky, die maandenlang sukkelde met een knieblessure, arriveerde als 21e op bijna zes minuten van de winnaar. Poels hoopt in de Franse rittenkoers in vorm te komen en alsnog een startplek af te dwingen in de Ronde van Frankrijk. In de afgelopen twee jaar was Poels de meesterknecht van Tourwinnaar Chris Froome.