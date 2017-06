'Lucky' Ricciardo wint, pechvogel Verstappen valt weer uit

Door Arjan Schouten



Wheelbangende ploeggenoten, crashes, uitvallers, safety-car-situaties, pitstraffen, ja zelfs een rode vlag. Zo saai als de GP in Bakoe vorig jaar was, zo vermakelijk was de tweede editie in de oliestad aan de Kaspische Zee. ¿¿Het spektakel leek maar niet op te houden, op de zes kilometer lange ronde door de hoofdstad van Azerbeidzjan. Wat begon met een touché tussen twee Finnen (Bottas en Räikkönen) ontaardde meer en meer in een veldslag.¿



Al na acht rondjes was Jolyon Palmer (Renault) de eerste uitvaller, even later gevolgd door Daniel Kvyat (Torro Rosso) en Max Verstappen, die voor de vierde keer in de zes laatste races niet de finish haalde vanwege technische problemen.¿¿Maar zonder die drie coureurs moest het grootste spektakel nog komen. Eerst een safety car, omdat de auto van Kvyat niet van het circuit gehaald kon worden. Daarna twee ruziënde Force India-coureurs die elkaar op topsnelheid met contact bevochten. Sebastian Vettel die op de kont van Lewis Hamilton knalde, achter de safety-car. Kimi Räikkönen die schade reed en vervolgens met een rondje achterstand gewoon weer instapte, toen Ferrari door een rode vlag de mogelijkheid kreeg om de beschadigde Ferrari weer te maken. ¿¿En eenmaal hervat was het nog lang niet klaar. Eerst Lewis Hamilton die verplicht naar binnen moest uit veiligheidsoverwegingen, omdat zijn hoofdsteun kapot was. Vervolgens Vettel die, vanwege de aanvaring eerder in de wedstrijd, ook verplicht naar binnen moest om tien seconden straf uit te zitten voor de deuren van de garage. Het maakte beide titelfavorieten meteen kansloos voor de zege in Bakoe¿¿Hoe de kop van de wedstrijd er na al die gekkigheid uitzag? Red Bull-coureur Daniel Ricciardo aan kop, met daarachter Williams-rookie Lance Stroll.¿¿En Ricciardo bleef voorop, om zijn vijfde zege in de koningsklasse te pakken. Daarmee onbewust nog wat zout in de wonde van Verstappen strooiend, want het was al het vierde podium op rij voor de Australische teamgenoot van de Limburger, nu voor het eerst op de mooiste trede.



Stroll komt met zijn 18 jaar voor het eerst opp het podium. Een record is dat echter niet, want Max Verstappen was tijdens die memorabele 15 mei 2016 twaalf dagen jonger dan de Canadees nu is.