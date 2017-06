Maldini wint wildcard voor Challenger-toernooi van Milaan

Opa Van der Poel denkt dat Mathieu Tour kan winnen: 'Hij is van het kaliber Merckx'

12:43 Raymond Poulidor, de opa van veldrijder Mathieu van der Poel, verwacht veel van zijn kleinzoon in de toekomst. ,,Hij is van het kaliber Eddy Merckx'', aldus Poulidor tegen Sporza. Ook denkt de oud-renner dat Mathieu in de toekomst de Tour de France kan winnen.