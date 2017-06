Martin voor zesde keer beste tijdrijder in Duitsland

Spanje

In Spanje kroonde Jonathan Castroviejo zich tot de beste tijdrijder. De dertigjarige renner van Movistar was een klasse apart. Castroviejo legde het parcours over ruim 43 kilometer met start en finish in Soria af in 53.26, ruim een minuut sneller dan de nummer twee Mikel Landa (Sky). Jon Izagirre, de winnaar van vorig jaar, eindigde als zevende op ruim drie minuten van de winnaar. Castroviejo won de nationale titel twee keer eerder, in 2013 en 2015.