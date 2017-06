Door Arjan Schouten

Gaat Max Verstappen in Canada op zoek naar revanche, na zijn zure vijfde plaats in Monaco, waar niet hij maar collega Daniel Ricciardo optimaal profiteerde van de strategie bij Red Bull Racing?

Niki Terpstra: ,,Ik verwacht daar eigenlijk gewoon weer hetzelfde liedje, hoor. Ferrari met Mercedes van voren. Daarachter Red Bull. En daar weer achter de rest. Er wordt nu wel heel makkelijk geroepen dat Red Bull in Monaco gekozen heeft voor Ricciardo, maar ik weet niet of dat bewust was. Met twee coureurs is er altijd eentje in het nadeel, maar van tevoren kan je nooit exact uitrekenen wie. Het had net zo goed voordelig voor Max uit kunnen pakken.’’

Tom Coronel: ,,Revanche, revanche... Laten we wel even vooropstellen dat aan Monaco niks slechts was, hè. We zijn een beetje verwend. Als een Nederlander vijfde wordt, is dat serieus knap. Max rijdt in een Opel Corsa tegen Ferrari’s, dat gaat gewoon niet. Hij roeit met de riemen die hij heeft en haalt daar ook alles uit. Ik heb dit seizoen nog geen schoonheidsfoutjes gezien. Iedereen bij Red Bull Racing is tevreden over ‘m. Dat hij zelf niet blij is, laat zien dat Verstappen een killer is. Een jonge, hongerige sportman die de realiteit niet onder ogen wil zien en gewoon zegt: ik wil winnen. Maar hij stoeit om plek 4, 5 en 6. En als je zo’n heftig sporthart hebt als Max, baal je daar enorm van.’’

Over die Renault-motor van Red Bull Racing dan maar. Die update laat ook maar op zich wachten.

Coronel: ,,Rustig, die update die komt écht wel. Als het allemaal zo makkelijk was, was die update er al wel geweest. Dat het zo lang duurt, is eigenlijk juist positief. Dat betekent dat Renault niet snel tevreden is. Dat het volgens hun nóg beter kan. En dat moet ook. Een gat van zes tienden van een seconde is overbrugbaar, maar dan heb je het alleen over rondetijden. Niet over de constantheid. Ferrari is daarin nu zo oppermachtig, daar is zelfs Mercedes van geschrokken. Dus aan tien extra PK’s heb je niks, er is wel wat meer nodig."

Terpstra: ,,Belangrijkste is dat het Verstappen allemaal niet gaat frustreren. Zoals ik in m’n eerste Tour de France na een dag in de regen eens zei: ik rijd nóóit meer met deze banden. Ik heb me vaak genoeg benadeeld gevoeld vanwege minder materiaal. En bij autoracen is dat allemaal nóg veel erger. Maar je moét het er maar gewoon mee doen."

Blijft Ferrari ook in Canada aan de macht, of herstelt Lewis Hamilton de orde op ‘zijn’ circuit, waar hij al vijf keer won?

Terpstra: ,,Ik verwacht dat Mercedes wel beter voor de dag gaat komen dan in Monaco. Dat was gewoon niet goed."

Nog even over die beruchte muur in Montreal, waar de grootste kampioenen al mee in aanraking kwamen. Wie klapt er dit jaar in de Wall of Champions?

Terpstra: ,,Als het WK nog een beetje spannend moet worden, dan zou Vettel er in moeten vliegen. Maar ik verwacht eerder Lance Stroll. Al klopt die bijnaam van die muur dan inderdaad niet meer, nee.’’

Coronel: ,,Lance Stroll? Ja, vul die maar in, ja. Het is immers zo’n beetje de enige muur die hij dit seizoen nog niet geraakt heeft."