Max Verstappen verrast duizenden fans op camping

Eerste Grote Prijs voor Geerink

8 juli GEESTEREN – Vincent Geerink heeft zijn eerste overwinning in een Grote Prijs binnen. De 22-jarige springruiter raasde zaterdag in Geesteren met zijn elfjarige bruine ruin Beaumont zo snel over de hindernissen, dat zijn vijf concurrenten in de barrage van de Grote Prijs van het CSI2 het nakijken hadden.