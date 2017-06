Mladenovic wint ‘battle of the babes’ van Muguruza

Haar Spaanse opponente leek afgelopen week niet veel last te hebben van de druk die haar winst van vorig jaar met zich meebracht. Ze had in de eerste drie rondes pittige tegenstand gehad, maar zich naar de laatste zestien geknokt. Maar wie haar afgelopen weken bij vroege uitschakelingen in Stuttgart en Madrid zag spelen, wist al dat de ene partij de andere niet is voor de in Venezuela geboren nummer 5 van de wereld. Gisteren was Muguruza in de eerste set geen schim van zichzelf. Ze herpakte zich daarna, maar miste in de derde set toch de overtuiging om het af te maken.



Mladenovic was na afloop tot tranen toe geroerd, vanwege haar mooie prestatie en de steun van het Franse publiek. ,Dit voelt ongelooflijk", zei Mladenovic na de wedstrijd, terwijl de Franse fans 'Kiki, Kiki' bleven scanderen. ,,Ik hou ook van jullie'', was haar reactie. ,,Jullie maken me aan het huilen. Dit was de grote wedstrijd waar ik op wachtte. Het ging niet perfect, ik had problemen, maar ik heb gevochten wat ik kon.''



Mladenovic, die speelt met een lichte rugblessure, haalde onlangs de finales van de WTA-toernooien in Madrid en Stuttgart. Ze maakt later deze maand haar opwachting op de Ricoh Open, het grastoernooi in Rosmalen.