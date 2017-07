Murray vreesde voor dicht dak na donkere wolken

Oud-wielrenner Robert Millar officieel door leven als vrouw

7 juli De Schotse voormalig wielrenner Robert Millar heet nu Philippa York. De 58-jarige York, die in 1984 de bollentrui won en vierde eindigde bij de Tour de France, heeft een geslachtsverandering voltooid. York verklaarde op Cyclingnews.com, waar ze regelmatig voor schrijft onder haar oude naam, dat het proces om een vrouw te worden en dat ze in 2000 startte, nu af is.