‘Na afgelopen jaar is dit niet zoals het moet’

Of hij spijt van die woorden heeft, was vandaag de vraag in Bakoe, waar zondag de GP van Azerbeidzjan wacht? ,,O, nee. Dat niet. Natuurlijk niet. Wat had ik dan moeten zeggen? Ik zou er niet veel van afwijken, nu. Denk ik’‘, aldus Verstappen, die baalt dat zijn derde seizoen in de koningsklasse qua prestaties totaal niet aansluit of de vorige twee. ,,Ik wil winnen. En dat is niet het geval. Al weet ik wel dat we meestal wel het maximale uit die auto hebben gehaald. Maar na afgelopen jaar waarna ik eigenlijk verwacht had een stap te maken naar voren en niet weer naar de top toe te moeten werken, is dit natuurlijk niet zoals het moet.‘’



En verwacht maar geen ommekeer in Bakoe, waar 51 rondes lang steeds een schier oneindig lang recht stuk wacht van meer dan twee kilometer, waar de RB13 van Verstappen wederom vermogen tekort gaat komen op de Mercedessen en Ferrari’s. Aan de boorden van de Kaspische Zee ‘front row’ kwalificeren noemde hij zelf al ‘bijna onmogelijk’.