Nederlandse vrouwen redden het niet in kwalificaties Wimbledon

Quirine Lemoine is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van Wimbledon te bereiken. In het kwalificatietoernooi op het Londense gras verloor ze in de eerste ronde in twee sets van de Chinese Lin Zhu: 6-3 7-5.

De speelsters waren gisteren aan hun partij begonnen, maar die kon vanwege de regen pas vandaag worden voltooid. De 23-jarige Chinese is als vierde geplaatst in het kwalificatietoernooi van het grand slam. Ze pakte met een break de eerste set. Op 3-3 in de tweede set verloor Lemoine opnieuw haar servicebeurt. Ze knokte zich nog terug tot 5-5, maar leverde prompt haar eigen servicebeurt weer in. Zhu liet die voorsprong niet meer ontglippen.

Rus sneuvelt

Volledig scherm Arantxa Rus. © ANP Arantxa Rus is ook uitgeschakeld. De 26-jarige tennisster uit Monster verloor in de eerste ronde van de Roemeense Mihaela Buzarnescu: 2-6 7-6 (9) 6-2.



Rus begon nog wel goed aan de partij tegen de drie jaar oudere Roemeense. Ze won twee keer de servicebeurt van haar opponente en pakte de eerste set met 6-2. In de tweede set moest een lange tiebreak de beslissing brengen. Die ging met 11-9 naar de Roemeense. Buzarnescu pakte in de derde set een break op 1-1 en won op 4-2 nog een servicegame van de Nederlandse. Op 5-2 serveerde ze de partij uit.

Ook Kerkhove haalt het niet

Ook Lesley Kerkhove is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van Wimbledon te bereiken. De 25-jarige Nederlandse was woensdag in de eerste ronde van de kwalificaties van het grandslamtoernooi niet opgewassen tegen Kaia Kanepi uit Estland: 6-1 7-5.

Kerkhove is de nummer 199 van de wereldranglijst. Kanepi is de nummer 544, maar de 32-jarige tennisster uit Estland stond ooit nummer 15. Kerkhove kon in de eerste set geen partij bieden en werd drie keer gebroken. In de tweede set hielden beide speelsters elkaar in evenwicht. Op 6-5 kreeg Kanepi op de service van Kerkhove twee matchpoints en sloeg ze op het tweede punt toe.

Hiermee zijn alle Nederlandse deelnemers aan de kwalificaties in het enkelspel uitgeschakeld. Kiki Bertens, Richèl Hogenkamp en Robin Haase zijn rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi.