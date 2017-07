Nishikori kan ook dit jaar Wimbledon-vloek niet bezweren

Wederom is Wimbledon in een teleurstelling geëindigd voor Kei Nishikori. De Japanner, als negende geplaatst, vond ditmaal zijn Waterloo in de derde ronde. De Spanjaard Roberto Bautista Agut was hem in vier sets de baas.

Na bijna drieënhalf uur zegevierde Bautista Agut met 6-4, 7-6, 3-6, 6-3. Nishikori speelde daardoor opnieuw een bijrol in Londen. Zijn vroege exit is dus geen incident. De vorige acht keer dat de Aziaat acte de présence gaf in de Engelse hoofdstad kwam hij telkens niet verder dan de vierde ronde.

Inderdaad, Nishkori is niet bepaald een kei in het spelen op het heilige gras van de All England Club. Zijn magere prestaties op Wimbledon staan in schril contrast met zijn resultaten op de overige grand slams.