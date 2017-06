NOC*NSF, politie en OM gaan nauwer samenwerken tegen misbruik

Specifiek in de gevallen waarbij sprake is van een vermoeden van een strafbaar feit. De sportkoepel meldde woensdag dat de drie partijen een samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend.

,,Seksueel misbruik in de sport heeft zeer grote impact op de slachtoffers en op hun omgeving. Recent onderzoek maakt opnieuw duidelijk hoe moeilijk het is voor slachtoffers van seksueel misbruik om hun verhaal te vertellen of om zich te melden bij politie, justitie of de eigen sportrechtspraak'', aldus algemeen directeur van NOC*NSF Gerard Dielessen.