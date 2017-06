Olympique Lyon heeft Traoré bijna binnen

,,Wij willen absoluut een deal met hem en de gesprekken zijn in een vergevorderd stadium, maar er zijn meer clubs geïnteresseerd in hem'', meldde voorzitter Jean-Michel Aulas vandaag.

De 21-jarige Traoré maakte afgelopen seizoen veel indruk bij de Amsterdammers. Hij scoorde geregeld in de competitie en de Europa League. Olympique Lyon werd door Ajax uitgeschakeld in de halve finales van de Europa League. De club zou naar verluidt 19 miljoen euro over hebben voor Traoré.