Ook dit jaar rijdt Spilak geen grote ronde

,,Ik sla de grote ronden al sinds 2014 over. Dat is mijn eigen keuze'', aldus de Sloveense renner van Katoesja, die gisteren met 48 seconden voorsprong op de Italiaan Damiano Caruso (BMC) voor de tweede keer in zijn carrière de Ronde van Zwitserland als winnaar afsloot.