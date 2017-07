Opnieuw victorie voor Azarenka

Ould-Chikh hoopt bij FC Utrecht negatief stempel te laten verdwijnen

14:25 UTRECHT - Hoe is het toch met Bilal Ould-Chikh (19), ooit een megagroot talent bij FC Twente? In 2015 werd hij met gretigheid verkocht aan Benfica, omdat hij niet de makkelijkste was en het benodigde geld opbracht. Nu is hij in dienst van FC Utrecht.