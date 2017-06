Oppermachtige Mattek-Sands en Safarova pakken dubbeltitel

Bethanie Mattek-Sands en Lucie Safarova hebben in het dubbelspel op Roland Garros aan de verwachtingen voldaan. Het als eerste geplaatste Amerikaans-Tsjechische tennisduo was in de finale veel te sterk voor het ongeplaatste Australische koppel Ashleigh Barty/Casey Dellacqua. Het ongelijke duel duurde iets langer dan een uur: 6-2 6-1.