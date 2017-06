Ostapenko klopt Wozniacki en maakt zich op voor opvallende halve finale

Jelena Ostapenko heeft de halve finale van Roland Garros bereikt. De tennisster uit Letland was in drie sets verrassend te sterk voor Carolina Wozniacki en speelt donderdag op haar verjaardag tegen Timea Bacsinszky.

De Deense won de eerste set nog wel met 6-4, maar daarna was Ostapenko - die nog nooit verder dan een derde ronde kwam op een Grand Slam - met tweemaal 6-2 te sterk. De negentienjarige Letse was de eerste tiener sinds 2007 die een kwartfinalepartij in Parijs wist te winnen. Zodoende gaat Wozniacki wéér geen Grand Slam winnen.

De negentienjarige Letse kon haar geluk niet op na afloop van haar zege. ,,Ik kan het nog niet geloven. Ik houd ervan om hier te spelen en ben dolgelukkig'', zei Ostapenko die pas voor de tweede keer deelneemt aan het enkelspel in Parijs. Vorig jaar strandde ze in de eerste ronde. ,,Het was heel zwaar omdat we twee keer van de baan moesten. Caroline is een sterke tegenstander. Ik wist dat ik agressief moest blijven spelen. Soms was ik het kwijt, maar ik wist me te herstellen.''