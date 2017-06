Oud-zwemmer Johan Kenkhuis: 'Overgehouden contacten waardevoller dan medailles'

Johan, hoe gaat het?

"Uitstekend. Ik ben lekker druk. In maart heb ik mijn eigen zwembad geopend in Amsterdam, de SwimGym. Het is het eerste fitnesszwembad waar banenzwemmers en triatleten onder professionele begeleiding kunnen trainen. We hebben tien trainers en ik geef zelf ook trainingen. Ook werk ik al langer bij Yellow Lane, een communicatie- en PR-bureau op sportgebied. Van een zwart gat na mijn carrière heb ik geen last. Nooit gehad ook.”

Quote Ik haalde enorm veel voldoening uit de zilveren medaille tijdens de Spelen van 2004. Eigenlijk was mijn carrière toen 'af' Johan Kenkhuis Je bent inmiddels bijna elf jaar gestopt. Denk je nog vaak aan je zwemcarrière?

"Niet zozeer aan wat ik heb gedaan, maar ik heb nog wel veel contacten uit die tijd. Onlangs ben ik nog naar Sydney geweest voor het KRO-programma De Reünie. Dan maak ik daar wel even gebruik van om wat vrienden op te zoeken. Zo ging ik onder meer langs bij Marleen Veldhuis, die daar woont. Het klinkt smeuïg, maar voor mij zijn die contacten het belangrijkste dat ik aan mijn carrière heb overgehouden. Belangrijker dan medailles.”

Toch even over medailles: was Athene 2004 hét hoogtepunt?

"Op sportief gebied was de zilveren plak op de 4 keer 100 meter dat zeker. Het was een onverwachte prestatie. Aangezien het mijn tweede deelname was aan de Olympische Spelen, kon ik er meer van genieten dan tijdens Sydney 2000. Ik haalde enorm veel voldoening uit die plak. Eigenlijk was mijn zwemcarrière toen 'af'. In 2006 kon ik daardoor makkelijk afscheid nemen. Als je niets meer te wensen hebt, moet je iets anders gaan doen.”

Volledig scherm Johan Kenkhuis (R) met Pieter van den Hoogenband. © ANP

Je bent een slagerszoon uit Vriezenveen. Kom je daar nog wel eens?

"Al mijn familie woont er nog, dus ja. Mijn ouders zijn inmiddels al lang en breed met pensioen. Zelf ben ik alweer twintig jaar weg uit Vriezenveen, maar ik vind het heerlijk om zo af en toe weer even terug te zijn in de plek waar ik ben opgegroeid.”

Regelmatig zien we je op televisie, als je analyseert tijdens grote zwemtoernooien.

"Klopt, sinds 2012 doe ik ieder jaar analyses voor Studio Sport. Het is een soort jaarlijks uitje geworden in het internationale zwemmen, ha ha. Ik vind het leuk, want zo houd ik ook contact met de huidige generatie zwemmers. De volgende keer dat ik analist ben op tv? Tijdens het komende WK."