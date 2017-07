Outsider Pliskova verliest op Wimbledon

Lezerstour Duo uit Enschede deelt dagzege, Needenaar blijft aan kop

18:39 ENSCHEDE - Etappe 6 in de Lezerstour is een prooi geworden voor Nick Voogtsgeerd uit Enschede en Joost Kemna, eveneens afkomstig uit die plaats. Beiden haalden 389 punten. Roy Roesthuis uit Borne werd derde met 386 punten. Martijn Meulenkamp uit Neede blijft de koploper in het algemeen klassement.