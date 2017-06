Piet Geurts nieuwe directeur schaatsbond

De belangrijkste opdracht voor Geurts is om samen met alle belangrijke partijen in de schaatswereld (atleten, sponsors, gewesten) een fundament te leggen voor een gezonde schaatstoekomst.

Geurts is zelfstandig ondernemer en begeleidt als 'business-coach' al jaren organisaties en teams die voor bedrijfsmatige uitdagingen staan. De armlastige KNSB staat opnieuw voor een ingrijpende bezuinigingsperiode. Voor het einde van komende winter moeten de kosten met ruim een miljoen omlaag.

Geurts was eerder actief in diverse management- en directiefuncties binnen de Nederlandse Spoorwegen. ,,Hij heeft veel ervaring met veranderingsprocessen in diverse organisaties en dat maakt hem de juiste persoon voor deze opdracht'', liet voorzitter Pieter de Kroon van de raad van toezicht van de KNSB vrijdag weten.