Pieters zorgt voor Nederlands succes in Women's Tour

Achter Pieters en de Britse kampioene Hannah Barnes kwam Ellen van Dijk als derde over de finish, Marianne Vos werd vierde.

De Poolse Katarzyna Niewiadoma eindigde als vijfde en behield de leiding in het algemeen klassement. De ploeggenote van Vos had woensdag de openingsrit op haar naam geschreven met een indrukwekkende solo. Niewiadoma heeft in het klassement een voorsprong van 1 minuut en 46 seconden op Vos en Barnes, Van Dijk en Pieters staan met een achterstand van 1.48 respectievelijk vierde en vijfde.