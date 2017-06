Pittsburgh Penguins prolongeren winst Stanley Cup

Bekijk hier de samenvatting van de Grand Prix van Canada terug

11 juni Lewis Hamilton was soeverein in Canada en Max Verstappen leek even af te stormen op een podiumplek na een wereldstart. Het mocht helaas niet zo zijn, de Nederlander viel met motorproblemen uit. In het restant van de Grand Prix waren de nodige heerlijke gevechten te zien op de baan. Bekijk hierboven de samenvatting van deze race terug.