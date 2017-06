Poels rekent op deelname aan Tour na knieblessure

,,De knie houdt het goed'', zei de klimmer uit Blitterswijck. De afgelopen twee jaar had hij als knecht van kopman Chris Froome een belangrijk aandeel in de Tourzeges van zijn Britse kopman. Zeker vorig jaar maakte Poels veel indruk in de bergen.

De Limburger verwacht deze week te horen of Sky hem komende maand weer meeneemt naar de Tour. ,,Ik heb wel vertrouwen dat ik erbij zit'', zei hij vandaag in De Telegraaf. ,,De progressie is de afgelopen weken duidelijk zichtbaar.'' Poels gaat in het najaar in ieder geval de Vuelta rijden.