Poels rijdt Route du Sud

De meesterknecht van Chris Froome bij Team Sky reed sinds 19 februari geen enkele wedstrijd meer. Hij was uitgeschakeld door een knieblessure. Sindsdien werkt de Limburger aan zijn comeback, maar meerdere keren kreeg hij te maken met een terugval. Door de blessure kon hij zijn titel in Luik-Bastenaken-Luik ook niet verdedigen.

Zijn werkgever Sky wil Poels in de Pyreneeën testen of hij fit genoeg is voor de Tour de France om Chris Froome aan zijn vierde gele trui te helpen. De afgelopen twee edities was Poels van grote waarde in de bergen.