Pozzato gaat nog jaar langer door

De voorgangers van Tom Boere

21 juni Tom Boere is de nieuwe spits van FC Twente. De 24-jarige Zeeuw scoorde afgelopen seizoen liefst 33 keer namens FC Oss en werd daarmee ruimschoots topscorer in de Jupiler League, maar is dat ook een garantie voor goals in de Eredivisie? Zijn elf voorgangers wijzen uit dat een succesvolle toekomst nog allerminst zeker is.